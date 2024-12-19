الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة. اضافة اعلان





وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها".



وكالات

