الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها".
وكالات
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