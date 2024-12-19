 
الخميس 2024-12-19 03:28 م
 

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 02:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها".

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

14

فن ومشاهير تتويج فرقة 'Mandalab' بلقب 'Arabs Got Talent'

إخلاء جنود الاحتلال القتلى والمصابين - أرشيفية

فلسطين مقتل أربع جنود إسرائيليين في جباليا بعملية بطولية .. تفاصيل

ا

خاص بالوكيل جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية استرداد أكثر من ربع مليون دينار من مكاتب خدمات جامعية .. تفاصيل

قبق

فن ومشاهير الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

لالا

أخبار الشركات CFI تطلق برنامج "شفافية التداول+" لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول

لب

المرأة والجمال 5 أطعمة تقلل تأثير الشتاء على البشرة



 




الأكثر مشاهدة