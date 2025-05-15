الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء قوات من وحدة شلداغ وقوات كوماندوز ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ عملية سلفيت.
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