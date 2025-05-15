الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية سلفيت هي الرابعة خلال 4 أشهر في المنطقة نفسها، وذلك بعد تقارير إسرائيلية عن إصابة مستوطنين في إطلاق نار مساء اليوم الأربعاء قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء قوات من وحدة شلداغ وقوات كوماندوز ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ عملية سلفيت.