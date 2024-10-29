 
الثلاثاء 2024-10-29 11:26 م
 

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 29-10-2024 10:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في جنوب لبنان.اضافة اعلان


كما أعلن أنه رصد 30 صاروخا أطلقت في الساعة الأخيرة نحو بلدات في الجليل الأعلى وسقطت في مناطق غير مأهولة.

وفي السياق قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين إسرائيليتين على بلدتي عربصاليم وحبوش جنوبي لبنان، وإن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة الماري جنوبي لبنان.
 
gnews

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