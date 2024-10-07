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الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا ومنصات صواريخ بأنحاء غزة

جانب من الدمار في قطاع غزة
جانب من الدمار في قطاع غزة
الإثنين، 07-10-2024 07:29 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

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وأضاف جيش الاحتلال أنه يبدأ اليوم مناورة عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

 
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