الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين بارزين من حماس في شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شن هجوم استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس، في قصف على شمال قطاع غزة.



ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من موقع القصف 4 شهداء و15 إصابة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار، قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وتم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، حيث يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة في ظل الظروف الميدانية الصعبة.



وذكرت القناة 15 العبرية أن القصف الأخير شمالي القطاع استهدف اجتماعا رفيع المستوى لقادة بحركة حماس، ضم كل من: "عز الدين بيك" (قائد لواء الشمال) و"عماد أسليم" (نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون)".