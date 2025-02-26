الجيش الإسرائيلي: وجود قوات جنوبي سوريا يهدد مواطنينا

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "هاجمنا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية".

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وأضاف ان وجود وسائل وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل.