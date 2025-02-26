 
الأربعاء 2025-02-26 03:42 ص
 

الجيش الإسرائيلي: وجود قوات جنوبي سوريا يهدد مواطنينا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 26-02-2025 02:48 ص

الوكيل الإخباري-  قال الجيش الإسرائيلي "هاجمنا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية".

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وأضاف ان وجود وسائل وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل.


وقال "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل".

 
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