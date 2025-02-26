الجيش الإسرائيلي: وجود قوات جنوبي سوريا يهدد مواطنينا

وأضاف ان وجود وسائل وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل.
وقال "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل".
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