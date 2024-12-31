 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 07:17 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان لمنع استخدامه بأي شكل.اضافة اعلان


وكانت صحيفة هآرتس ذكرت أن إغلاق المستشفى  يعد جزءا من إستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بالكامل من المدنيين.
 
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