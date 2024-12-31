الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان

وكانت صحيفة هآرتس ذكرت أن إغلاق المستشفى يعد جزءا من إستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بالكامل من المدنيين.
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