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الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة

نازحون في قطاع غزة
نازحون في قطاع غزة
الإثنين، 07-10-2024 02:33 م
الوكيل الإخباري- بدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة، في خطوة تبدو تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات” التي تهدف لتفريغ شمال القطاع وفرض حصار مطبق عليه تمهيدا للاستيطان فيه.اضافة اعلان


وبالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس تحذيرا “إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا”.

وقال أدرعي: “عليكم إخلاء هذه المناطق فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي” في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابع: “شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00 (06:00- 15:00 بتوقيت غزة )”.

وكالات
 
gnews

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