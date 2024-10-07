الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة

وبالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس تحذيرا “إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا”.
وقال أدرعي: “عليكم إخلاء هذه المناطق فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي” في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتابع: “شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00 (06:00- 15:00 بتوقيت غزة )”.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يتطلع إلى "حرب القيامة"
-
بعد غياب ثلاثة أشهر .. أبو عبيدة في كلمة مصورة الساعة 5 مساءً
-
من مسافة صفر .. القسام تخوض اشتباكات عنيفة شمال غزة
-
القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"
-
السابع من أكتوبر وبعد عام .. من يوقف نزيف الدم في غزة ولبنان ؟
-
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم
-
"حماس" تصدر بيانا في ذكرى السابع من أكتوبر
-
صاحب المقولة الشهيرة "بهمش" يرتقي شهيداً .. تفاصيل