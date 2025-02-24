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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عدوانه في جنين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 24-02-2025 10:34 م

الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي من داخل مخيم جنين انه تم القضاء على نحو 70 فلسطينيا في طولكرم وجنين.

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واضافت انه تم اعتقال مئات المطلوبين خلال العمليات في ضربة قوية للمنظمات الإرهابية.


وبينت "دمرنا عشرات البنى التحتية ومعامل تصنيع عبوات ناسفة وغرف عمليات ومصانع أسلحة".

 
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