الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عدوانه في جنين

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي من داخل مخيم جنين انه تم القضاء على نحو 70 فلسطينيا في طولكرم وجنين.

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واضافت انه تم اعتقال مئات المطلوبين خلال العمليات في ضربة قوية للمنظمات الإرهابية.