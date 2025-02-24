الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عدوانه في جنين

واضافت انه تم اعتقال مئات المطلوبين خلال العمليات في ضربة قوية للمنظمات الإرهابية.
وبينت "دمرنا عشرات البنى التحتية ومعامل تصنيع عبوات ناسفة وغرف عمليات ومصانع أسلحة".
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