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الجيش الإسرائيلي يجدد التنبيه بعدم الاقتراب من محور نتساريم

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محور نتساريم
الأحد، 26-01-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن التعليمات ما زالت قائمة بخصوص حظر اقتراب الفلسطينيين من محور نتساريم.

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وأضاف الجيش أن محور نتساريم لن يفتح حتى الاتفاق على إطلاق سراح آربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل.

 
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