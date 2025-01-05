الجيش الإسرائيلي يحذر جنود الاحتياط من الاعتقال بالخارج

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج البلاد.
وأوضحت أن التحذير يأتي على خلفية قيام مؤسسات حقوقية بتتبعهم وفتح دعاوى قضائية ضدهم جراء مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
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