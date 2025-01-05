الجيش الإسرائيلي يحذر جنود الاحتياط من الاعتقال بالخارج

09:33 م

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الوكيل الإخباري- حذّر الجيش الإسرائيلي بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله بشبه ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج البلاد.



وأوضحت أن التحذير يأتي على خلفية قيام مؤسسات حقوقية بتتبعهم وفتح دعاوى قضائية ضدهم جراء مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.