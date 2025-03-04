 
الثلاثاء 2025-03-04 04:22 ص
 

الجيش الإسرائيلي يدفع بآليات مدرعة باتجاه مدينة جنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-03-2025 04:00 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دفع بآليات مدرعة في اتجاه مدينة جنين بالضفة الغربية. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي يدفع بآليات مدرعة باتجاه مدينة جنين

حماس

فلسطين الاعلام العبري: حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل

جامعة البلقاء التطبيقية

وظائف اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة العسكري

مصر تستضيف اليوم القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

عربي ودولي مصر تستضيف اليوم القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

نتنياهو يتوعد حماس مع استمرار الجمود بشأن مصير هدنة غزة

فلسطين نتنياهو يتوعد حماس مع استمرار الجمود بشأن مصير هدنة غزة

ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية

عربي ودولي ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية منذ 18 عاما

رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا اعتبارا من الثلاثاء

عربي ودولي رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا اعتبارا من الثلاثاء



 




الأكثر مشاهدة