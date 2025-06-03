الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة مساء أمس.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن اثنين من القتلى يعملان كمسعفين في الكتيبة 9 التابعة للواء جفعاتي، والثالث قائد فصيل في الكتيبة.