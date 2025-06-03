الثلاثاء 2025-06-03 01:50 م
 

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة مساء أمس.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن اثنين من القتلى يعملان كمسعفين في الكتيبة 9 التابعة للواء جفعاتي، والثالث قائد فصيل في الكتيبة.


ووقع الحادث عندما كانت القافلة العسكرية التي يستقلها الجنود عائدة من منطقة جباليا شمال القطاع باتجاه الأراضي المحتلة عام 48 ، ودخلت إلى حقل عبوات ناسفة، ما أدى إلى انفجار قوي أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة.

 
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