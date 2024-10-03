الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك: "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال في الضفة، واعتقلت منذ مساء الأربعاء وفجر الخميس 15 مواطنا على الأقل من الضفة".
وأضافت أن "حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة، بما فيها القدس، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت أكثر من 11 ألف و100 حالة اعتقال".
الأناضول
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