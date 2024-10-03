 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

لحظة اعتقال فلسطينيين على يد جنود الاحتلال
لحظة اعتقال فلسطينيين على يد جنود الاحتلال
الخميس، 03-10-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-   اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بين مساء الأربعاء وفجر الخميس.اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك: "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال في الضفة، واعتقلت منذ مساء الأربعاء وفجر الخميس 15 مواطنا على الأقل من الضفة".

وأضافت أن "حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة، بما فيها القدس، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت أكثر من 11 ألف و100 حالة اعتقال".

الأناضول
 
gnews

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