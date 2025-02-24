الجيش الإسرائيلي يعلن إلغاء القيود في شمال وجنوب البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء كافة القيود المفروضة على المستوطنات الشمالية والجنوبية للبلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها. اضافة اعلان





وذكر الجيش في بيان، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صادق على انتقال منطقة خط التماس في الحدود الشمالية من الأنشطة الجزئية إلى الأنشطة الكاملة، بما يشمل عودة السكان إلى حياتهم الطبيعية.



ويستهدف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي مواقع في الأراضي اللبنانية، بزعم استخدام حزب الله لها لأغراض عسكرية.



وتعد هذه المرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي يتم فيها رفع القيود في شمال إسرائيل بعد حرب شنتها تل أبيب على لبنان.