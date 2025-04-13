الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز قيادة لحماس في دير البلح

ووفقا لبيان الجيش فإن "الموقع كان يستخدم من قبل عناصر مسلحة من حماس لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن المجموعة المستهدفة كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات في الفترة المقبلة.
وأكدت أن "العملية سبقتها إجراءات احترازية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، شملت استخدام أسلحة دقيقة التوجيه وأنظمة مراقبة جوية متطورة".
وشدد البيان على أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، لاستهداف التهديدات الأمنية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وقواتها العسكرية".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس في أحد الشعانين
-
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يحوّل البلدة القديمة إلى ثكنة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ77 على التوالي
-
11 شهيدا و111 إصابة في قطاع غزة خلال يوم
-
بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى
-
غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين
-
قصف مدفعي إسرائيلي موسع على جنوب غزة.. وأوامر إخلاء جديدة
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو