الأحد 2025-04-13 03:06 م
 

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز قيادة لحماس في دير البلح

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت مركز قيادة وسيطرة تابعا لحركة "حماس" في منطقة دير البلح بقطاع غزة.اضافة اعلان


ووفقا لبيان الجيش فإن "الموقع كان يستخدم من قبل عناصر مسلحة من حماس لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن المجموعة المستهدفة كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات في الفترة المقبلة.

وأكدت أن "العملية سبقتها إجراءات احترازية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، شملت استخدام أسلحة دقيقة التوجيه وأنظمة مراقبة جوية متطورة".

وشدد البيان على أن  القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، لاستهداف التهديدات الأمنية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وقواتها العسكرية".

روسيا اليوم
 
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