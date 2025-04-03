الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة

08:15 م

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة. اضافة اعلان





وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في ناحل عوز بغلاف غزة.