الخميس 2025-04-03 09:13 م
 

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة
ارشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.اضافة اعلان


وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في ناحل عوز بغلاف غزة.
 
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