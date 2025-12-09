الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

وجاء في بيان مشترك بين جيش الاحتلال والشاباك "كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول"، و"اعتقلنا مشتبها فيهم بتنفيذ عمليات في الأشهر الأخيرة بطولكرم أبرزهم أحمد أبو سمرة".
وأضاف البيان "قواتنا ضبطت صواريخ ووسائل قتالية كانت معدة لاستهداف الجيش في طولكرم".
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
-
غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة
-
مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني
-
وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة
-
غارات إسرائيلية على غزة
-
أمنيون سابقون يحذرون كاتس من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة
-
استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة