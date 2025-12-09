الثلاثاء 2025-12-09 02:15 م

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

ارشيفية
الثلاثاء، 09-12-2025 12:48 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته بالتعاون مع جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عثرت على 3 قذائف صاروخية في مراحل إنتاج مختلفة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وجاء في بيان مشترك بين جيش الاحتلال والشاباك "كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول"، و"اعتقلنا مشتبها فيهم بتنفيذ عمليات في الأشهر الأخيرة بطولكرم أبرزهم أحمد أبو سمرة".

وأضاف البيان "قواتنا ضبطت صواريخ ووسائل قتالية كانت معدة لاستهداف الجيش في طولكرم".
 
 


