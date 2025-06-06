الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بهجوم خان يونس

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وأكد المتحدث مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عامًا، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عامًا، من وحدة واربورغ، وجندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية، بينما لم يُصرَّح بأسماء جنديين آخرين أُبلغت عائلاتهما.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناءً على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى انهيار المبنى على الجنود.



وكالات