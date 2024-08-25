الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جنوب قطاع غزة

ووفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفاد بيان رسمي بأن الرقيب، والذي يبلغ من العمر 20 عاماً، من الكتيبة 202 التابعة لواء المظليين، قد سقط أثناء القتال في تلك المنطقة.
وذكر البيان أن جندياً من كتيبة الهندسة (601) أصيب بجروح خطيرة خلال معركة جرت في نفس المنطقة.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة إلى 700 جندي، بينهم 337 قتيلاً في المعارك البرية داخل غزة، حسب ما أوردته معطيات الجيش الإسرائيلي.
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