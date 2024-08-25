الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك المستمرة في منطقة جنوب قطاع غزة.

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ووفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفاد بيان رسمي بأن الرقيب، والذي يبلغ من العمر 20 عاماً، من الكتيبة 202 التابعة لواء المظليين، قد سقط أثناء القتال في تلك المنطقة.