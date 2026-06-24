الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث" بغزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في قطاع غزة، قُتل موظف يعمل لدى شركة متعاقدة تنفذ مشاريع هندسية لحساب وزارة الدفاع، نتيجة حادث عملياتي. وقد أُبلغت عائلته".
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