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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث" بغزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:30 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء، وهو سادس قتيل إسرائيلي منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في تشرين الأول/أكتوبر.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في قطاع غزة، قُتل موظف يعمل لدى شركة متعاقدة تنفذ مشاريع هندسية لحساب وزارة الدفاع، نتيجة حادث عملياتي. وقد أُبلغت عائلته".

 
 


gnews

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