الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث" بغزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء، وهو سادس قتيل إسرائيلي منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في تشرين الأول/أكتوبر.

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