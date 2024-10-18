الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد السنوار

الوكيل الإخباري- كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن السنوار ألقى في آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.



وأضاف أنه بعد اغتيال يحيى السنوار لا يزال هناك عناصر في حماس يعرفون كيف يديرون الأمور.