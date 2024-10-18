الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد السنوار

وأضاف أنه بعد اغتيال يحيى السنوار لا يزال هناك عناصر في حماس يعرفون كيف يديرون الأمور.
وأشار جيش الاحتلال إلى علمته بأن محمد السنوار كان رئيس الجناح العسكري لحماس في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال محمد ضيف.
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