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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد السنوار

السنوار
يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 04:25 م

الوكيل الإخباري- كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن السنوار ألقى في آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.


وأضاف أنه بعد اغتيال يحيى السنوار لا يزال هناك عناصر في حماس يعرفون كيف يديرون الأمور.


وأشار جيش الاحتلال إلى علمته بأن محمد السنوار كان رئيس الجناح العسكري لحماس في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال محمد ضيف.

 
gnews

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