 
الخميس 2024-08-08 08:16 م
 
 

الجيش الإسرائيلي يهاجم خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال




 

الخميس، 08-08-2024 07:06 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "قوات الجيش الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة".


وفجر اليوم الخميس، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا؛ تمهيدا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

gnews

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فلسطين الجيش الإسرائيلي يهاجم خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب





 


 



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