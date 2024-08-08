الجيش الإسرائيلي يهاجم خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب

وفجر اليوم الخميس، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا؛ تمهيدا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.
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