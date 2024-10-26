الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين

وقال رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا: "جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المزارعين بالمنطقة الشرقية من القرية، وأجبرهم على مغادرة أراضيهم".
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بقرب تلك الأراضي من مستوطنة عادي عاد، ويمنع تواجد الفلسطينيين فيها لأغراض أمنية".
وأشار رئيس مجلس قرية المغير إلى أن "المستوطنين حاولوا استفزاز المزارعين الفلسطينيين بالصراخ في وجوههم".
ونفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون نحو 90 اعتداء بحق المزارعين الفلسطينيين منذ بداية موسم قطف الزيتون مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، مؤيد شعبان .
الأناضول
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة بينهم أطفال
-
الاحتلال يمسح 1206 عائلة من السجل المدني في غزة
-
صحة غزة: الاحتلال يعتقل الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان
-
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: 11 ألف شهيدة في غزة
-
3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة
-
"اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا
-
قوات الاحتلال تعتقل فتى وتفتش منازل في "بيت أمر" شمال الخليل
-
الاحتلال يستخدم ذوي أحد المحاصرين في طولكرم كدروع بشرية