 
السبت 2024-10-26 01:47 م
 

الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين

الاعتداء على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون
الاعتداء على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون
السبت، 26-10-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري- هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين، صباح السبت، مزارعين فلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا: "جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المزارعين بالمنطقة الشرقية من القرية، وأجبرهم على مغادرة أراضيهم".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بقرب تلك الأراضي من مستوطنة عادي عاد، ويمنع تواجد الفلسطينيين فيها لأغراض أمنية".

وأشار رئيس مجلس قرية المغير إلى أن "المستوطنين حاولوا استفزاز المزارعين الفلسطينيين بالصراخ في وجوههم".

ونفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون نحو 90 اعتداء بحق المزارعين الفلسطينيين منذ بداية موسم قطف الزيتون مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، مؤيد شعبان .

الأناضول
 
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