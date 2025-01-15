الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تفجيرات في جنوبي لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت، "إن التفجيرات طالت بلدات عيتا الشعب ورامية وحانين ومروحين والضهيرة ومارون الراس ويارون".
وأشار إلى أنه جرى "تسجيل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق بيروت وضواحيها، إلى جانب تحليق مسيرة إسرائيلية فوق وادي فرون - قعقعية الجسر، بعد أن نفذت قوة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" دوريات راجلة في المنطقة، فيما تقدم 25 آلية إسرائيلية من مستعمرة المطلة باتجاه بلدة كفركلا الحدودية قبل أن يتوقف عند تل النحاس".
وبحسب المصدر "سجل أيضًا قصف مدفعي وتمشيط قامت به القوات الإسرائيلية على منطقة برج مطلين في أطراف كفرشوبا الشمالية".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: لا يمكن تقديم المساعدات لغزة إلا بقدر ما تسمح به الظروف
-
احتفالات عارمة في غزة بأنباء اتفاق وقف اطلاق النار
-
الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
-
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى
-
3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين
-
"الإعلامي الحكومي في غزة" يدعو الفلسطينيين لعدم التحرك قبل سريان وقف إطلاق النار
-
7 شهداء جراء قصف الاحتلال في النصيرات وخانيونس
-
الخارجية الإسرائيلية: من المتوقع أن تصوّت الحكومة على اتفاق غزة غدا