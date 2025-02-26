الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الأربعاء، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين "يتقدمهم المتطرف غليك اقتحموا الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.