الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين "يتقدمهم المتطرف غليك اقتحموا الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.
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