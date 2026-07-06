الإثنين 2026-07-06 09:14 ص

الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حكما للمحكمة العليا بشأن هيئة البث

الحكومة الإسرائيلية: سنتجاهل حكما صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بالهيئة الناظمة للبث
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الإسرائيلية ، أنها ستتجاهل حكما صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بالهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لأعلى سلطة قضائية في البلاد.اضافة اعلان


وعمّقت هذه الخطوة الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية، كما أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومن رئيس الدولة.

وتتعلق القضية بالهيئة الناظمة للبث التجاري التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل التي تشرف على محطات التلفزيون والإذاعة الخاصة.

وكانت المحكمة العليا قد قضت الشهر الماضي بأن الهيئة يمكنها مواصلة عملها حتى بعد استقالة سبعة من أعضاء مجلسها "السلطة الثانية" البالغ عددهم 15 عضوا، وهو ما أفقدها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض هذه الاستقالات جاءت نتيجة لضغوط سياسية.

وتراجع الهيئة حاليا صفقة مقترحة لاستحواذ مجموعة من المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذين يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم من منتقدي حكومة نتنياهو، على "القناة 13"، إحدى شبكات التلفزيون الرئيسية في إسرائيل.

ورفض كل من وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير القضاء ياريف ليفين قرار المحكمة.

وفي رسالة وجهاها إلى المحكمة العليا الأحد، كتب الوزيران أن الحكومة "لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية".

كما وصف كرعي في تدوينة على منصة إكس قضاة المحكمة بأنهم "خارجون عن القانون".

وأدانت نقابة الصحافيين في إسرائيل قرار الحكومة بتجاهل الحكم. وقالت النقابة إن القرار "يهدف بوضوح إلى عرقلة صفقة استحواذ رجال أعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة على القناة 13، مع انتهاك صارخ للمحكمة العليا ومبدأ سيادة القانون".

واعتبر الرئيس إسحاق هرتسوغ أن "عدم الامتثال لحكم قضائي يمثل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وظائف

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تنذر موظفين- أسماء

طلاب يقدمون امتحانات

أخبار محلية أكثر من 65 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية

10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف

عربي ودولي 10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف

الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة

أسواق ومال الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة

رياح عاتية جلبها الإعصار الفائق بافي

عربي ودولي أضرار جسيمة بعد اجتياح إعصار "بافي" جزيرة روتا الأميركية

تعبيرية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الاثنين

ارشيفية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 