الحكومة الإسرائيلية تطالب الجيش بزيادة حدة القتال في غزة

وقال موقع "والا" العبري إن الجهاز الأمني الإسرائيلي يصر على الاحتفاظ بإمكانية العودة لقتال حركة حماس وعدم وقف الحرب على قطاع غزة.
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