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الحكومة الإسرائيلية تطالب الجيش بزيادة حدة القتال في غزة

نتنياهو خلال اجتماع سابق مع قادته العسكريين
نتنياهو خلال اجتماع سابق مع قادته العسكريين
الأحد، 18-08-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في خان يونس ورفح بقطاع غزة لتحسين موقف إسرائيل التفاوضي في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال موقع "والا" العبري إن الجهاز الأمني الإسرائيلي يصر على الاحتفاظ بإمكانية العودة لقتال حركة حماس وعدم وقف الحرب على قطاع غزة.

gnews

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