الحكومة الفلسطينية تحذّر من خطورة منظمات "الهيكل المزعوم" لاقتحام الأقصى

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة، التي تهدف إلى إدخال أكثر من خمسة آلاف مستوطن وفرض اقتحامات ليليّة جديدة، تُمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وتابعت: "المسجد الأقصى بمساحته الكلية البالغة 144 دونماً هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستعمرين فرض وقائع جديدة لن تمنحهم أي شرعية."
وحمّلت الأوقاف، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات وتوفير الغطاء للأفكار المتطرفة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه والرباط في باحاته لإفشال هذه المخططات. كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات التي تمس مقدسات المسلمين.
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