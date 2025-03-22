الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بأن الجماعة ستواصل هجماتها على إسرائيل حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

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وقال سريع إن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، لافتا إلى تنبيه كل شركات الطيران بأن مطار بن غوريون أصبح غير آمن للملاحة الجوية.

وأضاف أن سلاح الحوثيين الجوي المسير استهدف قطعا حربية تابعة لحاملة الطائرات ترومان.



وأشار سريع إلى أن العدو الأميركي شن غارات على عدد من المحافظات اليمنية.