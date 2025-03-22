الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة

وأشار سريع إلى أن العدو الأميركي شن غارات على عدد من المحافظات اليمنية.
وشدد على استمرار الحوثيين في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل موافقة أمريكية مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة
-
جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة بغزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة
-
فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية
-
الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة
-
استشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين بقصف على شقة سكنية في غزة