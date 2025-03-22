السبت 2025-03-22 04:13 ص
 

الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة

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أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-  أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بأن الجماعة ستواصل هجماتها على إسرائيل حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

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وقال  سريع إن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، لافتا إلى تنبيه كل شركات الطيران بأن مطار بن غوريون أصبح غير آمن للملاحة الجوية.

 

وأضاف أن سلاح الحوثيين الجوي المسير استهدف قطعا حربية تابعة لحاملة الطائرات ترومان.


وأشار سريع إلى أن العدو الأميركي شن غارات على عدد من المحافظات اليمنية.


وشدد على استمرار الحوثيين في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار.

 
 
gnews

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