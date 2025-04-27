الأحد 2025-04-27 02:38 م
 

الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"
الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"
 
الأحد، 27-04-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقالت إن العملية "حققت هدفها بنجاح".اضافة اعلان


وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأوضح أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، في حين لم تعلق إسرائيل فورًا على ما ذكرته الجماعة اليمنية.

ويعد هذا الاستهداف هو الثاني للقاعدة الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الجماعة صباح السبت، استهداف نيفاتيم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، وقالت إن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح".

وأشار سريع إلى أن الجماعة ستواصل تطوير قدراتها العسكرية "بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدو الأميركي".

وأكد استمرار العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم توقفها إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، اعتراض أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا أطلق من اليمن.

وقال إن الصاروخ اعتُرِض قبل دخوله أجواء إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

فلب

تكنولوجيا "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

نقود

اقتصاد محلي 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

جانب من الزيارة

أخبار محلية الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

لا8ع

تكنولوجيا أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

فلسطين الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

رلااغةتع

فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟



 
 





الأكثر مشاهدة