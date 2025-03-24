الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة

وقال المتحدث إن برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن عمليات إسرائيل في قطاع غزة لا تؤدي إلى تحرير الأسرى، وتسبب تدهورًا في الوضع الإنساني.
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