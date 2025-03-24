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الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الإثنين، 24-03-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   دان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، قرار إسرائيل فصل 13 حيًّا استيطانيًّا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

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وقال المتحدث إن برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن عمليات إسرائيل في قطاع غزة لا تؤدي إلى تحرير الأسرى، وتسبب تدهورًا في الوضع الإنساني.

 
 
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