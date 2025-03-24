الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة

الوكيل الإخباري- دان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، قرار إسرائيل فصل 13 حيًّا استيطانيًّا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

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