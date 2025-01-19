الخارجية الألمانية: لأول مرة يستطيع شعب غزة أن يتنفس الصعداء

وأضاف "نعرب عن امتناننا العميق لفرق التفاوض من قطر ومصر والولايات المتحدة التي دعمنا جهودها".
وبين "وقف إطلاق النار يمكن أن يكون أكثر من مجرد لحظة راحة إذا التزم الجميع بالاتفاقيات".
وتابع "نعمل مع شركائنا للقيام بكل ما في وسعنا لضمان وصول المساعدة العاجلة إلى غزة".
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