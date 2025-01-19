الخارجية الألمانية: لأول مرة يستطيع شعب غزة أن يتنفس الصعداء

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أخيرا صمتت البنادق ولأول مرة منذ وقت طويل يستطيع شعب غزة أن يتنفس الصعداء".

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وأضاف "نعرب عن امتناننا العميق لفرق التفاوض من قطر ومصر والولايات المتحدة التي دعمنا جهودها".



وبين "وقف إطلاق النار يمكن أن يكون أكثر من مجرد لحظة راحة إذا التزم الجميع بالاتفاقيات".