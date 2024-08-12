 
الإثنين 2024-08-12 10:08 م
 
 

الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنا

غزة
غزة




 

الإثنين، 12-08-2024 09:34 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا في قطاع غزة.


وتوقعت الخارجية الأميركية، أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدما وفق المخطط.
من جهة أخرى، عبرت الوزارة عن قلقها من تقارير عن اعتزام إيران إمداد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن تحرك من هذا القبيل من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا.

gnews

أحدث الأخبار

علم دولة ايران

عربي ودولي البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع

غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنا

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية اعلان ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان

صورة من عملية الهدم

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا في مدينة اللد

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي أمير دولة الكويت

صورة من الجلسة

أخبار محلية جلسة حوارية حول تمكين المرأة في الحياة الحزبية

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الإدعاءات المفبركة والأكاذيب غير قادرة على إخفاء حقيقة العدوان على غزة

رئيس الوزراء الأسبق زيد الرِّفاعي

أخبار محلية الفايز ينعى رئيس مجلس الأعيان الأسبق زيد الرفاعي





 


 



الأكثر مشاهدة