الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا في قطاع غزة.



وتوقعت الخارجية الأميركية، أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدما وفق المخطط.

من جهة أخرى، عبرت الوزارة عن قلقها من تقارير عن اعتزام إيران إمداد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن تحرك من هذا القبيل من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا.