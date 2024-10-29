الخارجية الأميركية: الضربة على بلدة بشمال غزة كانت مروعة ونتائجها فظيعة

الوكيل الإخباري- أفادت الخارجية الأميركية ان الضربة على بلدة في شمال غزة كانت حدثا مروعا ونتائجها فظيعة.

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وأضافت "نشعر بقلق عميق إزاء فقدان أرواح المدنيين بعد الضربة الإسرائيلية على بلدة في شمال غزة".