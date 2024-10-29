الخارجية الأميركية: الضربة على بلدة بشمال غزة كانت مروعة ونتائجها فظيعة

وأضافت "نشعر بقلق عميق إزاء فقدان أرواح المدنيين بعد الضربة الإسرائيلية على بلدة في شمال غزة".
وقالت "تواصلنا مع إسرائيل لفهم ما حدث بعد الضربة على بلدة بشمال غزة ولا نعرف أسبابها".
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