 
الثلاثاء 2024-10-29 11:26 م
 

الخارجية الأميركية: الضربة على بلدة بشمال غزة كانت مروعة ونتائجها فظيعة

غزة
غزة
الثلاثاء، 29-10-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الخارجية الأميركية ان الضربة على بلدة في شمال غزة كانت حدثا مروعا ونتائجها فظيعة.

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وأضافت "نشعر بقلق عميق إزاء فقدان أرواح المدنيين بعد الضربة الإسرائيلية على بلدة في شمال غزة".


وقالت "تواصلنا مع إسرائيل لفهم ما حدث بعد الضربة على بلدة بشمال غزة ولا نعرف أسبابها".

 
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