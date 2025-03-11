الخارجية الأميركية: روبيو وولي العهد السعودي بحثا إعمار غزة

وأضافت ان روبيو أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بضرورة عدم لعب حماس أي دور في أي حل للوضع في غزة.
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