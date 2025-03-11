 
الثلاثاء 2025-03-11 04:09 ص
 

الخارجية الأميركية: روبيو وولي العهد السعودي بحثا إعمار غزة

ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي
ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:52 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الخارجية الأميركية ان روبيو وولي العهد السعودي بحثا إعادة الإعمار في غزة.

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وأضافت ان روبيو أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بضرورة عدم لعب حماس أي دور في أي حل للوضع في غزة.

 
 
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