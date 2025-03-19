الخارجية الأميركية: لا تزال هناك خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- صرحت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بأنه لا تزال هناك خطة مؤقتة على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضافت الخارجية بشأن مقترح غزة أن " الفرصة لا تزال قائمة لكنها تتلاشى بسرعة.



وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء، باستئناف الحرب على قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.



وادعى مكتب نتنياهو في بيان فجر الثلاثاء، أن استئناف الحرب يأتي عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء.

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