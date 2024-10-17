الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد اغتيال السنوار

وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن واشنطن ترى فرصة لإنهاء الحرب "بعد خروج السنوار من الصورة".
وتابع "على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة، لم تجر مفاوضات لإنهاء الحرب لأن السنوار رفض التفاوض".
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