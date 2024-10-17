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الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد اغتيال السنوار

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة
غزة
الخميس، 17-10-2024 10:54 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، إنّ واشنطن ستحاول دفع مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

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وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن واشنطن ترى فرصة لإنهاء الحرب "بعد خروج السنوار من الصورة".


وتابع "على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة، لم تجر مفاوضات لإنهاء الحرب لأن السنوار رفض التفاوض".   

 
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