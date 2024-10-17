الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد اغتيال السنوار

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، إنّ واشنطن ستحاول دفع مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

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وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن واشنطن ترى فرصة لإنهاء الحرب "بعد خروج السنوار من الصورة".