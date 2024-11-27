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الخارجية البريطانية: الوضع بغزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها

أنوروا
الأونروا
الأربعاء، 27-11-2024 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البريطاني ان إسرائيل فرضت قيودا صارمة في ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة

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وبينت أن الوضع في غزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية

 
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