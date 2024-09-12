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الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للأغوار

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
الخميس، 12-09-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأغوار، كما وصفته بالاستفزازي وعدّته تعميقا ممنهجا لضم الضفة الغربية وتفجير أوضاعها.

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وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.

 
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