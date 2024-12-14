 
السبت 2024-12-14 01:17 م
 

الخليل: الاحتلال يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين

جانب من الاقتحام
جانب من الاقتحام
السبت، 14-12-2024 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل وجامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.

وفا
 
gnews

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