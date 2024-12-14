الخليل: الاحتلال يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.
وفا
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