 
الثلاثاء 2024-10-08 06:37 م
 

الداخلية بغزة: لا تستجيبوا لتهديدات الاحتلال بالإخلاء

منازل مدمرة بقصف إسرائيلي في غزة
غزة
الثلاثاء، 08-10-2024 05:37 م
الوكيل الإخباري-   جددت وزارة الداخلية بقطاع غزة دعوتها للمواطنين في مناطق الشمال إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء.اضافة اعلان


ويعمل الاحتلال على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات آمنة ومناطق نزوح وقد ثبت كذبه.
 
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