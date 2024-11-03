الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف شخص يعانون بشمال القطاع

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل ان أكثر من 100 ألف فلسطيني بشمال القطاع يعانون من دون طعام وماء ودواء.

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وأضاف ان الاحتلال يواصل طوال الوقت عمليات قصف المنازل المأهولة بالسكان وان المنظومة الطبية والدفاع المدني متوقفة عن العمل.