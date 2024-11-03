 
الأحد 2024-11-03 09:35 م
 

الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف شخص يعانون بشمال القطاع

غزة
غزة
الأحد، 03-11-2024 09:21 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل  ان أكثر من 100 ألف فلسطيني بشمال القطاع يعانون من دون طعام وماء ودواء.

اضافة اعلان


وأضاف ان الاحتلال يواصل طوال الوقت عمليات قصف المنازل المأهولة بالسكان وان المنظومة الطبية والدفاع المدني متوقفة عن العمل.


وبين ان جيش الاحتلال لا يسمح بعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس وأعضاء بلدية بني عبيد

أخبار محلية محكمة بلدية بني عبيد تباشر عملها

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

غزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف شخص يعانون بشمال القطاع

طائرة مسيرة

عربي ودولي جيش الاحتلال يخفق في اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله

الامن العام

أخبار محلية ضبط سائق مركبة شحن عرض حياة المواطنين للخطر في الكرك

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان

العاصمة عمان

أخبار محلية "الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي الخطوط الجوية الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نيسان 2025



 


الأكثر مشاهدة