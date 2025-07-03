الدفاع المدني بغزة: إسرائيل تمنعنا من إنقاذ أحياء تحت الأنقاض

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية استهدافه المباشر لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح السكنية شرقي مدينة غزة، ما تسبب بدمار واسع شمل أكثر من 200 منزل ومبنى، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا.
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