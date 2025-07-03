الخميس 2025-07-03 11:40 م
 

الدفاع المدني بغزة: إسرائيل تمنعنا من إنقاذ أحياء تحت الأنقاض

الدفاع المدني بغزة
الدفاع المدني بغزة
 
الخميس، 03-07-2025 10:04 م
الوكيل الإخباري-   قال الدفاع المدني في غزة إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمه من الوصول إلى المنازل المدمرة شرق مدينة غزة، رغم وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أحياء يطلقون نداءات استغاثة.اضافة اعلان


وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية استهدافه المباشر لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح السكنية شرقي مدينة غزة، ما تسبب بدمار واسع شمل أكثر من 200 منزل ومبنى، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا.
 
 
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