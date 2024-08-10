الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين منذ بداية الشهر الجاري

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين منذ بداية الشهر الجاري



وطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف المجازر ضد المدنيين العزل في مراكز الإيواء.

