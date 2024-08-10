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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين منذ بداية الشهر الجاري

الدفاع المدني بغزة
الدفاع المدني بغزة




 

السبت، 10-08-2024 10:21 ص

الوكيل الإخباري-  قال الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين منذ بداية الشهر الجاري


وطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف المجازر ضد المدنيين العزل في مراكز الإيواء.

 

وأشار إلى ان الاحتلال استهدف طابقين بمدرسة التابعين؛ الأول كان يؤوي النساء والأرضي كان مصلى للنازحين.

gnews

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