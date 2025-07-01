الدفاع المدني بغزة: الاحتلال قصف 25 منزلا في المدينة منذ الفجر

09:06 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل إن "مدينة غزة شهدت منذ ساعات الفجر يوم دامٍ وصعبٌ، حيث قصفت قوات الاحتلال أكثر من 25 منزلًا بشكل مباشر، إضافة إلى 5 تجمعات للمواطنين". اضافة اعلان





وأضاف بصل أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 70 بينهم 11 من المتجمعين بانتظار المساعدات، و12 طفلًا، و14 امرأة، إلى جانب أكثر من 200 مصاب، بينهم حالات حرجة.