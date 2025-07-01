الدفاع المدني بغزة: الاحتلال قصف 25 منزلا في المدينة منذ الفجر

وأضاف بصل أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 70 بينهم 11 من المتجمعين بانتظار المساعدات، و12 طفلًا، و14 امرأة، إلى جانب أكثر من 200 مصاب، بينهم حالات حرجة.
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