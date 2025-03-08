 
السبت 2025-03-08 09:57 م
 

الدفاع المدني بغزة: اندلاع حريق في مخازن تموينية

الأمن في غزة يحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن تموينية
الأمن في غزة يحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن تموينية
 
السبت، 08-03-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الدفاع المدني بغزة مساء اليوم السبت بأنه يعمل على السيطرة على حريق اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


كما ذكر الدفاع المدني أنه تم إخلاء مركز إيواء للنازحين مجاور لمكان الحريق في إجراء احترازي حفاظا على سلامة النازحين في المنطقة.
 
 
gnews

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