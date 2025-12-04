الدفاع المدني بغزة: ضحايا مجزرة خان يونس استشهدوا بمنطقة لجوء مصنفة آمنة

وأشار بصل إلى أن تكرار الهجمات على أماكن الإيواء يطرح تساؤلات جدّية حول عدد المجازر التي يجب أن تقع حتى يدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه كـ"رد على حدث ما"، بل هو استهداف مباشر وممنهج للمدنيين.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته
-
5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس
-
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف للمباني شرق مدينة غزة
-
إعلام عبري: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات برفح
-
استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "الفارس الشهم 3" تحتفل ب 54 عريساً وعروساً من غزة
-
شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة
-
إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر