الدفاع المدني بغزة: ضحايا مجزرة خان يونس استشهدوا بمنطقة لجوء مصنفة آمنة

06:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756102 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن المدنيين الذين استشهدوا الليلة في مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع لم يكونوا داخل منطقة قتال، بل داخل مخيم إيواء لجأ إليه النازحون بناءً على تعليمات سابقة باعتباره منطقة "آمنة". اضافة اعلان





وأشار بصل إلى أن تكرار الهجمات على أماكن الإيواء يطرح تساؤلات جدّية حول عدد المجازر التي يجب أن تقع حتى يدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه كـ"رد على حدث ما"، بل هو استهداف مباشر وممنهج للمدنيين.

تم نسخ الرابط





