الخميس 2025-12-04 08:36 ص

الدفاع المدني بغزة: ضحايا مجزرة خان يونس استشهدوا بمنطقة لجوء مصنفة آمنة

الدفاع المدني: ضحايا مجزرة خان يونس استشهدوا بمنطقة لجوء مصنفة آمنة
غزة
الخميس، 04-12-2025 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن المدنيين الذين استشهدوا الليلة في مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع لم يكونوا داخل منطقة قتال، بل داخل مخيم إيواء لجأ إليه النازحون بناءً على تعليمات سابقة باعتباره منطقة "آمنة".اضافة اعلان


وأشار بصل إلى أن تكرار الهجمات على أماكن الإيواء يطرح تساؤلات جدّية حول عدد المجازر التي يجب أن تقع حتى يدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه كـ"رد على حدث ما"، بل هو استهداف مباشر وممنهج للمدنيين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1987طنا فيما بلغت كمية الفواكه 717، والورقيات 248.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بنهاية موسمٍ مثيرة في أول نسخةٍ من رالي السعودية، بعد أن حقق سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه المركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1

أخبار الشركات تتويج فريق تويوتا جازو للسباقات بلقب بطولة العالم وأوجييه يحصد لقبه العالمي التاسع مع الفريق

جثة المحتجز محملة في مركبة قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته

ارشيفية

فلسطين 5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس

منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الطقس منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: القدرة على التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا أمر حاسم

تراجع الدولار الخميس، بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو

أسواق ومال انخفاض أسعار الدولار عالميا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

عربي ودولي الناتو: التزامات الحلف تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة