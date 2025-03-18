 
الثلاثاء 2025-03-18 05:31 ص
 

الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة

الدفاع المدني بغزة
الدفاع المدني بغزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 03:55 ص
الوكيل الإخباري-   افاد الدفاع المدني بغزة "طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة على مناطق عدة بالقطاع".اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال: الغارات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس

شهيد بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين حصيلة متصاعدة.. 100 شهيد بسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال والجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

البيت الأبيض

فلسطين البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة

حماس

فلسطين حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

غزة

فلسطين 8 شهداء وأكثر من 50 مصاب نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

الدفاع المدني بغزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة



 
 




الأكثر مشاهدة