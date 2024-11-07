الدفاع المدني بغزة: طواقمنا شمال القطاع ليس لديها إمكانيات

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل انه يوجد مناشدات ونداءات استغاثة بوجود جثث شهداء، وجرحى، تحت أنقاض منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وبين ان الإصابات التي وصلت مستشفى كمال عدوان خطيرة جدا والتعامل معها صعب للغاية.